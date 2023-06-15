Bursa´da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. İnegöl, Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, Suriye uyruklu işçiler Abülrezzak E. (25) ile Muhammed A. (23) dumandan etkilendi. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-15 17:08:43
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