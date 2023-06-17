

BURSA'da H.C., kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü sokakta boğazından bıçaklayarak öldürdü. Kendisini ihbar eden kayınpeder gözaltına alınırken, Ali Gürbüz'ün, eşinin kendisinden boşanmayı reddetmesi üzerine başka bir kadınla da dini nikah kıydığı öğrenildi.Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi, 8. Açelya Sokak´ta meydana geldi. Ali Gürbüz, iddiaya göre eşi G.G.'den boşanmak istedi. Ancak G.G.'nin, boşanma talebini reddetmesi üzerine Gürbüz başka bir kadınla dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Bunu öğrenen kayınpeder H.C., damadı Ali Gürbüz'ü ölümle tehdit etti. H.C., sokakta karşılaştığı ve kısa süreli tartışma yaşadığı damadı Ali Gürbüz'ü boğazından bıçaklayıp, ardından kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali Gürbüz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, kayınpederi H.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Ali Gürbüz´ün cansız bedenini cenaze aracına taşınması

-Olay yerinde toplanan mahalleli detay

-Ali Gürbüz'ün fotoğrafıHaber: İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENYiğithan HÜYÜK

2023-06-17 04:39:44



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