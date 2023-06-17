Bursa'da şimşekler geceyi aydınlattı

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İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)BURSA´da gece boyunca çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Bursa´nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, İnegöl ilçelerinde gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Kentin bazı bölgelerinde zaman zaman sağanak yağışın da etkili olduğu görüldü.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-17 07:08:03



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