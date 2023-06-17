İnegöl´de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü (3)

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200 KÜÇÜKBAŞ KURBAN BULUNAN AĞILI SU BASTI

Bursa'da, sağanak nedeniyle İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki küçükbaş kurban bulunan ağılı su bastı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekibi sevk edildi. İçerisinde 200 küçükbaş kurban bulunan ağılda biriken su, ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından tahliye edildi. Küçükbaş hayvanlar, boğulmaktan son anda kurtarıldı. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-17 19:17:17



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