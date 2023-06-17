Orhangazi'de sağanak; Selöz Deresi taştı, yollar ulaşıma kapandı



Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından Selöz Deresi taştı. Orhangaziİznik karayolu ile birçok mahalle yolu sel nedeniyle kapanırken, bazı evleri de su bastı. İtfaiye, polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla yollar kısa sürede trafiğe açıldı.

Bursa´da sabah saatlerinden başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Akşam saatlerinde Orhangazi ilçesinde etkili olan yağışın ardından Selöz Deresi´nin taşması nedeniyle dere yakınlarındaki evlerde su baskınları yaşanırken, Orhangazi-İznik karayolu, Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik´e bağlı Maşukiye mahallelerinde yollar kapandı. Kapanan yollara BUSKİ, Orhangazi Belediyesi ekipleri müdahale etti. Sağanak yağmur nedeniyle yollar bozuldu, araçların geçişleri güçlükle sağlandı.

TARIM ALANLARI GÖLE DÖNDÜ

Orhangazi´nin güney bölgesinde kalan birçok tarım alanında su baskını yaşandı. Başta zeytinlikler olmak üzere tarlalar yağış ile birlikte göle dönerken maddi hasar meydana geldi. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Sölöz´e gelerek ekiplerden bilgi alırken; meydana gelen zararın boyutuyla ilgili hasar tespit çalışması yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-06-17 23:12:03



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