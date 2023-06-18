Bursa'da otomobil ağaca çarptı; baba ile 2 çocuğu yaralandı

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Yavuz YILMAZ/KESTEL, (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Kestel ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan babası ile 2 kardeşi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl´e seyir halinde olan Feyzulllah Y. (30) yönetimindeki 52 AEB 318 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Araç, ağaca çarparak durdu. Feyzullah Y., kazayı yara almadan atlatırken, kardeşleri Bekir Y. (17) ve Demet Y. (28) ile babası Coşkun Y. (56) araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

2023-06-18 16:24:52



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