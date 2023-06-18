İnegöl'de sağanak etkili oldu; göle dönen yolda bisikletinden düştü



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sağanak 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, göle dönen yolda bisikletiyle ilerlemeye çalışan bir kişi düşerek, zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, bugün de etkili oldu. Öğleden sonra şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda bisikletiyle ilerlemeye çalışan bir kişi zor anlar yaşadı. Göle dönen bulvarda bisikleti ile yol kenarına geçmeye çalışan kişi, dengesini kaybederek düştü. Bir başka kişi ise evinin bulunduğu sokakta, yağmur sularına olta attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede ihbar yapılan adreslerde BUSKİ ve belediye ekipleri su tahliye çalışması başlatırken, meteoroloji yetkilileri, son 6 saatte İnegöl´de metrekareye 14,1 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-18 17:32:36



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