Kayınpederinin öldürdüğü damat toprağa verildi



Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da eşinden boşanmak istediği için kayınpederi İsmail Hakkı Özen (60) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Ali Gürbüz (35) toprağa verildi.

Olay, 16 Haziran gecesi Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi İsmail Hakkı Özen, sokakta yürürken, boşanmaları için kızına baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

'KIZIMI ÜZMESİ ZORUMA GİTTİ'

İsmail Hakkı Özen´in emniyetteki ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `Kasten adam öldürmek´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınpederi tarafından öldürülen Ali Gürbüz ise bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gürbüz, Adnan Menderes Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Mudanya ilçesinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-18 17:55:05



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