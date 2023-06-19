Aydınlatma direğine çarpan cip devrildi: 2 yaralı

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İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)BURSA´da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan cip aydınlatma direğine çarparak devrildi. İtfaiye ekipleri kazada, yan dönen cipte sıkışan sürücü G.B. ile yanında bulunan arkadaşı C.B.´yi aracın tavan penceresinden girip kurtardı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Akpınar Mahallesi, Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Kent merkezinden Mudanya ilçesi istikametine seyreden G.B. idaresindeki 16 BIP 87 plakalı cip aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan araç aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ile arkadaşı C.B. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları cipin tavan penceresinden girerek kısa sürede kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-19 06:37:07



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