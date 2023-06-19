Bursa'da gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda ağır yaralandı



İsmail Hakkı SEYMEN /BURSA,(DHA)BURSA´da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan(49) yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Akcan tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi´nde meydana geldi. İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan'a, Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi´ne çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerine 6 kurşun isabet eden Arif Akcan(49) kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akcan, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akcan´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-06-19 07:10:05



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