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Başkomisere çarpıp kaçan sürücüye müebbet istemi

DHA

Başkomisere çarpıp kaçan sürücüye müebbet istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, aşırı hızlı olduğu için kendisini uyardığı belirtilen başkomiser Erdem Sevinç'e (48) minibüsle çarpan Orhan Öztürk (36), `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, suçlamaları reddetti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine ve başkomiser Sevinç´in İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek raporunun beklenmesine karar verdi.
Olay, geçen yıl kasım ayında Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaret için Batman'dan gelen başkomiser Erdem Sevinç, eşi ile birlikte dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden iddiaya göre bir minibüs hızla geçti. Erdem Sevinç şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada sürücü Orhan Öztürk, minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp kaçtı. Yaralanan Erdem Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Orhan Öztürk, getirildiği Bursa´da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜEBBETLE YARGILANIYOR
Hakkında `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılan Öztürk´ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile sanık Orhan Öztürk katıldı. Savunması kamera ile kayıt altına alınan Öztürk, suçlamaları reddederek, "Müşteki ile trafikte tartıştım. Beni ölümle tehdit etti. Korkarak olay yerinden kaçtım. Şahsa çarptığımı fark etmedim. Olay yerinde bana kimse seslenmedi. Aracımdaki kırıklar başka bir yere çarpmamdan dolayı oldu" dedi.
Görevli bulunduğu Batman´dan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan başkomiser Erdem Sevinç ise sanığın suçlamalarının aksine kendisini tehdit etmediğini, minibüsü hızlı kullandığı için uyardığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini yineledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine ve başkomiser Erdem Sevinç´in İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-06-19 10:46:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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