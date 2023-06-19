Bursa'da gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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KURTARILAMADI

Bursa´nın Osmangazi ilçesinde yolda yürürken yanına yaklaşan araçtan açılan ateşte yaralanan gece kulübü işletmecisi Arif Akcan (56), tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Akcan´ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-19 10:51:03



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