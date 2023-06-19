İnegöl´de sağanak ve fırtına



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.

2 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışın etkisi altında olan İnegöl ilçesi bugün de fırtınaya teslim oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Semt pazarında fırtınanın etkisi ile branda ve şemsiyeler devrilirken, çocuklar ise sokak aralarındaki su birikintilerinde oyun oynadı. Mesudiye Mahallesi Hekim Sokakta bulunan kiraz ağacının dalları ise fırtınanın etkisiyle kırıldı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta park halinde olan 16 CBK 23 ve 16 LUC 42 plakalı otomobillerin üzerine devrilen dallar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.

`DÜŞEN DALIN ÜZERİNDEYDİM, 10-15 SANİYEYLE KURTULDUM´

Ağaca kiraz toplamak için çıkan ve fırtınanın çıkmasıyla inen Enver Dağhan (57), kırılan dalların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Fırtına sonrası evinin bahçesine düşen dallardan kiraz toplamaya devam eden Dağhan, "Ben ağacın üzerindeydim kiraz toplamak istedim. Eşim, `Çıkma fırtına çıkacak´ dedi, `Olsun´ dedim çıktım. Tam çıktım yarım kova doldurdum, ağaç fırtına da sallanmaya başlayınca indim ve kapının oraya geçtim. Sonra bir anda ağaç yere indi. Önce ilerideki ağaç aracın üzerine düştü. Arada saniyeler vardı. Sonra da benim çıktığım ağaç düştü. Ben içeriye gelmesem tam da düşen dalın üzerindeydim. 10-15 saniyeyle kurtuldum. Önce arabanın üzerine düştü. Sonra da buradaki ağaç düştü. İşte nasip, Allah korudu. Fırtına nedeniyle dal kırılınca biz de yere düşen dallardaki kirazları topluyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-19 17:55:49



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