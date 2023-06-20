Çamaşır suyu içen Gökçe bebek, hastanede tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde evde oynarken bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içen Gökçe Ç. (2), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Gökçe Ç., annesi Beyza Ç., temizlik yaptığı sırada, banyoda bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti. Durumu fark eden anne, kızını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gökçe Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Gökçe Ç.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-20 14:57:20
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