Toz deterjanı şeker zannederek yiyen Çınar, hastanede tedaviye alındı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yiyen Çınar Y. (4), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ceylan Sokakta meydana geldi. Çınar Y., evde oynarken mutfakta bulduğu toz deterjanı şeker zannederek yedi. O sırada mutfağa giren anne Yeliz Y. (30), oğlunun deterjan yediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Ağzında yaralar oluşan çocuk, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-20 19:21:26



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