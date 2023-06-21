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Terk edilen farklı cins 20 evcil köpeğe yuva aranıyor

DHA

Terk edilen farklı cins 20 evcil köpeğe yuva aranıyor


Semih ŞAHİNYiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DENİZLİ'de, sahiplerinin terk ettiği terrier, golden, cooker ve samoyed cinsi 20 evcil köpek korumaya alınıp, Bursa'daki Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) gönderildi. Bakım ve tedavileri süren köpeklere yuva arayışında olduklarını belirten HEPAD Kurucusu Emre Demir, "Geldiklerinde tanınmaz ve ruhsal olarak çöküntü halindeydiler" dedi.
Denizli'de, terrier, golden, cooker ve samoyed cinsi 20 evcil köpek, sokağa terk edilmiş bulundu. Köpekler, hayvanseverler tarafından muhafaza altına alınıp Bursa'daki HEPAD'ın çiftliğine gönderildi. Köpekler, kısırlaştırılmasının ardından HEPAD'a ait çiftliğin köpek parkına konuldu. Son 1 hafta içinde yaklaşık 50 evcil köpeğin terk edildiğini ve köpekleri sokaklardan topladıklarını söyleyen HEDAP Kurucusu Emre Demir, bakım ve tedavileri süren hayvanlar için yuva aradıklarını belirtti.
Terk edilen köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Emre Demir, "Yaklaşık 1 hafta önce bir yerde 20'nin üzerinde, zamanında üretilmiş fakat üretim yapılamaz hale geldikten sonra bırakılan 20'nin üzerinde dostumuzla tanıştık. Onun akabinde farklı noktalarda da terk edilmiş dostlarımızla tanıştık. Her Eve Bir Pati Derneği olarak terk edilmiş dostlarımızın yuvalandırılması, barınması, korunması gibi birçok faaliyette emek gösteriyoruz. Bizim için öncelik, terk edilen dostlarımıza yuva bulabilmek. Ama nedense her geçen gün bu sayı artıyor. Sadece geçen hafta 20 tane üretimden terk edilen dostlarımız dışında da farklı yerlerden gelen dostlarımızla birlikte 50'nin üzerinde dostumuza kapımızı açtık. Hiçbiri sokakta üreyecek hayvanlar değil. İngiliz buldog, Fransız buldog, Çin aslanı, golden, cooker gibi farklı ırklardan hayvanlarla tanışıyoruz. Bu işin sonu olmadığını biliyoruz ama gerçekten bu durumdan etkilenen yine en zavallı olan dostlarımız oluyor" dedi.
'KÖTÜ ŞARTLARDA YAŞAMIŞLAR'
Denizli'den getirilen 20 köpeğin kötü şartlarda yetiştiğini belirten Demir, "20 dostumuz Denizli'den geldi. Geldiklerinde tanınmaz haldeydiler. Ruhsal olarak çöküntü halindeydiler. Bizim onlara zarar vereceğimizi düşünüyorlardı. Bir kısmını bir araya getirdik. Şimdi hepsi gördüğünüz gibi kucağımıza atlıyorlar. Köpekler duyguyu en iyi şekilde hissediyorlar. Onlara zarar vermeyeceğimizi hissediyorlar. Dernek olarak ilk işimiz kısırlaştırma yoluna gittik. Nilüfer ve Büyükşehir Belediyesi'nden destek alarak kısırlaştırdık. Ameliyatların zor geçtiğini öğrendik. Köpekler kötü şartlarda yaşamışlar. Operasyon esnasında bağ dokuları zarar görmüş. Veterinerler de buna çok şaşırdılar" ifadelerini kullandı.
YUVA ARANIYOR
HEPAD çiftliğindeki köpeklerin durumunu anlatan Demir, "İyileştirme dönemlerinden sonra hepsine yuva arayacağız. Bu süreç gerçekten kolay bir süreç değil. Onları severken, mutluluklarını paylaşırken videolar paylaşıyoruz ama bunların geri planı çok fazla. Onca hayvanı bir arada tutabilmek, aynı karakter ve yapıdaki hayvanların anlaşmalarını sağlamak çok önemli. Şu anda pati bahçemizin köpek parkındayız. Köpekler bir süre kaynaşması için bu noktada tutuluyor. Daha sonra, sosyalleşme olduktan sonra, aynı boyuttaki dostlarımız aşılamanın ardından diğer yaşam alanlarına geçiyorlar. Sonrasında da yuva arayış süreci başlıyor. Her birine yuva arıyoruz. Bizim için buraya gelen her dostumuz çok kıymetli. Alıp buraya koymak, sonrasında bakmak çözüm değil. Bu kadar artan popülasyondan bahsederken bizim de burada durmadan çalışmamız gerekiyor. Tüm gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek nasıl yuva bulacağımız konusunda ilerliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-21 10:24:32

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