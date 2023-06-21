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Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (2)- Yeniden

DHA

Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (2)- Yeniden


İsmail Hakkı SEYMENAbdülselam UĞURHalil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, velayet davası sonrası çocuğu teslim alan avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı (25) ve Muharrem Kanalcı (27) ile müvekkilleri Kıymet E. (34), kendilerini takip edip aracın önünü kesen ailenin taşlı ve bıçaklı saldırına uğradı. Kanalcı çiftini yaralayıp çocuğu kaçıran babası ve 2 amcasıyla, babaannesi gözaltına alındı. Şüphelilerin araca ve avukat çifte saldırısı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Boşanma davası devam eden Kıymet E. ile Kadir E.´nin (36) çocuğu İ.E.´nin (7) velayeti annesine verildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın kararıyla, avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı ve Muharrem Kanalcı, yanlarında müvekkilleri Kıymet E. ile birlikte çocuğu teslim almak üzere polis merkezine gitti. İ.E., babasından alınarak annesine teslim edildi. Avukat çift, 06 CSC 619 plakalı otomobillerine, akrabaları Abdülbaki Kanalcı (62), müvekkilleri ve çocuğunu da alarak yola çıktı. Çiftin otomobillerinin önü, kendilerini takip eden baba Kadir E. ile kardeşleri Muhammet E. (29), Sadık E. (26) ve anneleri Fevziye E. (52) tarafından kesildi. Araca taş ve bıçaklarla saldıran Kadir E. ile annesi ve kardeşleri, avukat çifti darbettikten sonra çocuğu da alarak olay yerinden ayrıldı.
BAŞSAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ
Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, avukat çift, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturma başlatılırken, Başsavcı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheliler Kadir E., Muhammet E., Sadık E., Fevziye E. hakkında, `Kasten yaralama´, `Mala zarar verme´, `Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması ve görevi yaptırmamak için direnme´ suçlarından soruşturma başlatılarak, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Saldırıyla ilgili Bursa Barosu Başkanı avukat Metin Öztosun da açıklama yaptı. Olayı kınayıp, meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Öztosun, "Meslektaşlarımıza yönelen her türlü saldırıda onların yanında olacağımızı, bu olayların bir daha yaşanmaması ve faillerin en ağır cezayı almaları için tüm soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı yineliyor, olayı haber almamızdan itibaren meslektaşlarımıza destek olup yanlarında olan Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. 
Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2023-06-21 12:42:12

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