Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (4)

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27), yaralandığı saldırıyla ilgili, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırarak, avukat çifti darbeden baba Kadir E. (36) ile kardeşleri Sadık E. (26) ve Muhammet E. (29), Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Babaanne Fevziye E. (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-21 14:14:00
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