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Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (4)

DHA

Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (4)


3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27), yaralandığı saldırıyla ilgili, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırarak, avukat çifti darbeden baba Kadir E. (36) ile kardeşleri Sadık E. (26) ve Muhammet E. (29), Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Babaanne Fevziye E. (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-21 14:14:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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