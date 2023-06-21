Avukat çifti yaralayıp, velayeti annesine verilen çocuğu kaçıran 4 şüpheli gözaltına alındı (5)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27) yaralandığı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kadir E. ile Muhammet E. tutuklanırken, Sadık E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-21 20:38:27



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