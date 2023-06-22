Polis uygulamasında durdurulan otomobilin motoruna giren kedi kurtarıldı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 150 polisin görev aldığı 'Huzur İnegöl' uygulamasında 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulanırken aranan bir şüpheli ise gözaltına alındı. Denetimler sırasında durdurulan otomobilin motor kısmına giren kedi ise ekiplerin 10 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. 150 polisin kafe ve alkollü mekanlardaki denetimlerinde 873 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, aranan bir şüpheli yakalandı. 175 aracın incelendiği trafik denetimlerinde ise 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı.

POLİSLER ARACIN MOTORUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU

Trafik uygulaması sırasında durdurulan 16 AZD 036 plakalı otomobil sürücüsünün kontrollerinin yapıldığı sırada aracın motor kısmına kedi girdi. Uygulamayı durduran polis memurları motor kısmında bulunan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık uğraşı sonucu motor kısmından çıkan kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-22 03:36:06



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