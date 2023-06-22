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POLİS DENETİMİNDE DURDURULAN OTOMOBİLİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI

DHA

POLİS DENETİMİNDE DURDURULAN OTOMOBİLİN MOTORUNA GİREN KEDİ KURTARILDI


 
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 150 polisin görev aldığı 'Huzur İnegöl' denetiminde 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulanırken, aranan bir şüpheli ise gözaltına alındı. Denetimler sırasında durdurulan otomobilin motor kısmına giren kedi ise ekiplerin 10 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur denetiminde şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. 150 polisin kafe ve alkollü mekanlardaki denetimlerinde 873 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, aranan bir şüpheli yakalandı. 175 aracın incelendiği trafik denetimlerinde ise 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı.POLİSLER ARACIN MOTORUNA GİREN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU
Trafik denetimi sırasında durdurulan 16 AZD 036 plakalı otomobil sürücüsünün kontrollerinin yapıldığı sırada aracın motor kısmına kedi girdi. Denetimi durduran polis memurları motor kısmında bulunan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık uğraşı sonucu motor kısmından çıkan kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı. Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin kediyi kurtarma çalışması
-Polis denetimlerinden detaylarDHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-22 03:53:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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