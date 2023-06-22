

İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)BURSA´da, 10 metrelik köprüden Balıklı Deresi´ne atlayan Mehmet Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk´ün köprünün demir korkuluklarına çıkarak atladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Siteler Mahallesi, Bursa Caddesi´nde meydana geldi. Mehmet Öztürk(70) yaya olarak geçtiği köprünün demir korkularını aşıp, kendisini boşluğa bıraktı. Öztürk´ün yaklaşık 10 metre yükseklikten Balıklı Deresi´ne düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 40 dakikalık çalışmanın ardından dereye inebilirken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk´ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası

-Mehmet Öztürk´ün köprüden atladığı an

Aktüel

-İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması

-AFAD, itfaiye ve polis ekipleri detay

-Olay yeri detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-22 04:49:23



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