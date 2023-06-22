Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 65 gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları kaçmaya çalışırken çatılarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ay önce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen 84 şüpheliden 19´u gözaltına alındı. 65 şüpheli için ise teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 20 Haziran´da, Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak´ta, 120 ekip ve bin 350 personel ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. 15 narkotik köpeği ve 2 dron´un da kullanıldığı eş zamanlı operasyonda, 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan bazı şüpheliler, evlerinin çatılarında yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 700 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 250 ecstasy hap, 7 tabanca, 70 fişek, 4 av tüfeği, 5 kartuş, 10 hassas terazi ile 1000 TL ele geçirildi.
Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Bursa´ya getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-22 11:38:01
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