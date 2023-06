Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan çıkarttırdığı için öldürmüş; saldırı kamerada

Yiğithan HÜYÜKSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan´ın (56) yolda yürürken yanına yaklaşan araçtan ateş açılıp öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden şüphelilerden İlker Karagöz´ün (33) alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle takip ettiği Akcan'ı, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi´nde meydana geldi. İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan'a, Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi´ne çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. Otomobil olay yerinde uzaklaşırken, vücuduna 6 kurşun isabet eden Arif Akcan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan araştırmada, otomobili kullananın Can Sır (28), ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Can Sır, bir gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzerinde yürürken, İlker Karagöz ise dün akşam saatlerinde kaçtığı İnegöl´de anayol üzerindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

ARACI KULLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Can Sır emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sorgusu devam eden birçok suçtan kaydı bulunan İlker Karagöz, cinayeti itiraf etti. Karagöz´ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan´ın gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle onu takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akcan'ın, yolda yürürken arkasından gelen otomobilden ateş açıldığı ve yere yığıldığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK-Semih ŞAHİN

2023-06-22 12:34:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.