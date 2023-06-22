Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, boya kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Zarar meydana gelen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan fabrika ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK

2023-06-22 13:27:04



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