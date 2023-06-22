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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın (2)

DHA

Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın (2)


KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da, boya kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Zarar meydana gelen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın anında dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanan fabrika ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Yiğithan HÜYÜK
2023-06-22 13:27:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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