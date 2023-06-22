Park halindeki otomobilde 400 uyuşturucu hap bulundu; 3 gözaltı

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekipleri, park halindeki otomobilde 400 ecstasy hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün Duaçınarı Mahallesi'nde, şüphe üzerine, park halindeki otomobilde arama yaptı. Savcılık talimatıyla yapılan aramada, 400 ecstasy hap ele geçirildi. Aracın sürücüsü E.İ. (30) ile gün içinde araçta oldukları tespit edilen S.Z. (32) ve U.Ş. (41) isimli şüpheliler gözaltına alındı. E.İ.'nin 28, S.Z.'nin 4 ve U.Ş.'nin ise 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK
2023-06-22 15:37:29
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