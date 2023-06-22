Gece kulübü işletmecisini, kendisini mekandan çıkarttırdığı için öldürmüş; saldırı kamerada (2)

Domates ne zaman ve nasıl ekilir?

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TUTUKLANDI

Bursa´da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan´ın (56) yolda yürürken yanına yaklaşan araçtan ateş açılıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle takip ettiği Akcan'ı, öldürdüğünü itiraf eden İlker Karagöz (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-22 18:30:32



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