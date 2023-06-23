Bursa'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma; 1'i yoldan geçen 2 yaralı



Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda karşılaşan B.O. ile husumetlisi D.A. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda mermilerin isabet ettiği B.O. ile yoldan geçen bir kişi yaralanırken, şüpheli D.A. kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ata Mahallesi, İstiklal Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre B.O., motosikleti ile geldiği akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada, araçla kendisini takip eden husumetlisi D.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan B.O.'nun da yanında bulunan tabanca ile karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada yoldan geçen bir kişi de vücuduna isabet eden mermiyle yaralandı. Olay nedeniyle akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşanırken, D.A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli D.A.´nın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-06-23 00:17:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.