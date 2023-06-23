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Uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kişi ile arkadaşını sokakta darbettiler; o anlar kamerada

DHA

Uyuşturucu sattığını iddia ettikleri kişi ile arkadaşını sokakta darbettiler; o anlar kamerada


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 20 kişilik grup, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri C.A. (47) ile yanında bulunan arkadaşını sokak ortasında darbetti. C.A. hastaneye kaldırılırken, yanındaki arkadaşı kaçtı. Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. 20 kişilik grup, uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia ettikleri C.A. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen arkadaşıyla Yeşilçayır Caddesi´nde karşılaştı. Grup, sokak ortasında darbettikleri C.A.'yı yaralı halde olay yerinde bırakırken, arkadaşı ise bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.A. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan C.A.´nın sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
OLAY KAMERADA
Öte yandan, grubun sokak ortasında yakaladıkları C.A. ile arkadaşını darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; C.A. grup tarafından darbedilirken, saldırganların elinden kurtulan arkadaşının ise kaçtığı yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-23 00:56:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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