Vicdanı izin vermediği için avukat çifti darbedip oğlunu kaçırmış



Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)BURSA'da, velayet davası sonrası müvekkillerinin oğlu İ.E.'yi (7), polis merkezinden teslim alan avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı (25) ve Muharrem Kanalcı´nın (27) otomobilinin önü, çocuğun babası ve yakınları tarafından kesildi. Avukat çifti darbedip İ.E.'yi alan 4 şüpheliden baba Kadir Ekmen (36) ile kardeşi Muhammet Ekmen (29) tutuklandı. Kadir Ekmen, ifadesinde, "Çocuğum karakoldan dışarı çıkınca benim arabama koştu. Vicdanım buna izin vermedi. Beni resmen suça teşvik ettiler. Sabrımı zorladılar" dedi.

Kentte yaşayan vinç operatörü Kadir Ekmen, 2014'te arkadaşını ziyarete gittiği konfeksiyon atölyesinde tanıştığı Kıymet E. (34) ile 2015'te evlendi. 6 ve 7 yaşında 2 erkek çocuğu olan çift, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı aldı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti ise annede kaldı. Baba Kadir Ekmen, hafta sonları gördüğü büyük oğlu İ.E.'yi, 18 Haziran Pazar günü annesine geri götürmeyince, Kıymet E.'nin aynı zamanda amcasının oğlu olan avukatı Muharrem Kanalcı ile eşi avukat Aleyna Kübra Kanalcı, 20 Haziran'da, savcılık kararıyla çocuğu teslim almak üzere polis merkezine gitti. Polis tarafından babasının evinden alınıp polis merkezine getirilen çocuk burada annesine teslim edildi. Anne Kıymet E., babası Abdulbaki Kanalcı (62) ve amcası Abdurrahim Kanalcı'nın da bulunduğu otomobile avukatlarıyla birlikte binerek evine gitmek üzere polis merkezinden ayrıldı.

TAKİP EDİP ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESTİ

İ.E.'nin de içinde olduğu 06 CSC 619 plakalı otomobili, kardeşleri ve annesiyle birlikte takip eden Kadir Ekmen, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde, arkasından 3-4 kez çarptığı aracın önünü kesti. Otomobile, taş ve bıçaklarla saldıran Kadir Ekmen ile ailesi, avukat çifti darbettikten sonra çocuğu da alıp olay yerinden ayrıldı. Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, avukat çift, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, şüpheliler Kadir Ekmen, Muhammet Ekmen (29), S.E. (26) ve F.E. (52) hakkında gözaltı kararı verildi.

BABAYLA KARDEŞİ TUTUKLANDI

Babası tarafından otomobilden kaçırılan İ.E., polis nezaretinde yeniden annesine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Babaanne F.E., Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki ifadesi sonrası serbest bırakılırken, velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırıp, avukat çifti darbeden Kadir Ekmen ile kardeşleri Muhammet Ekmen ve S.E., 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi. S.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Kadir Ekmen ile kardeşi Muhammet Ekmen tutuklandı.

'BENİ SUÇA TEŞVİK ETTİLER'

Kadir Ekmen´in ifadesinde, çocuğunun kendisinin yanında kalmak istediğini belirterek, "Polislerle birlikte çocuğu alıp polis merkezine geldik. Eşimin avukatları çocuğumuzu almak istedi. Oğlum da gitmek istemedi. Ben çocuğumun o halini, şeklini, tavrını görünce dayanamadım. Hatta çocuğum karakoldan dışarı çıkınca benim arabama koştu. Vicdanım buna izin vermedi. Çocuğumun içinde olduğu aracı takip ettim. Niyetim sadece çocuğumu onlardan isteyip almaktı. Fakat aracı kullanan kayınpederim Abdulbaki Kanalcı, aracın kapılarını kilitledi. Bu durumu görünce sinirlerime hakim olamadım. Bağırdım, çağırdım, kayınpederimin aracını tekmeledim. Yine kapıyı açmadılar. Bu sefer ben de yerden taş alıp, kayınpederimin aracının ön camına vurdum. Kayınpederim ve yanındaki kardeşi araçtan inince, o anki sinirle birbirimize girdik. Yoldan geçenler bizi ayırdı. Çocuğumu alıp, yolumuza devam ettik. Pişmanım, bütün bunları babalık duygusundan dolayı yaptım. Beni resmen suça teşvik ettiler. Sabrımı zorladılar" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-06-23 09:36:57



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