Yasemin, yeğenine dondurma almaya giderken otomobilin çarpmasıyla öldü; kaza anı kamerada



Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, yolun karşısına geçerken, süratle gelen otomobilin çarptığı Yasemin Selova (33), hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf Koç (21), kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yasemin Selova'nın yeğenine dondurma almaya gititği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Koç yönetimindeki 34 FIF 791 plakalı otomobil, aşırı hızla ilerlerken, marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya çarptı. Selova, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yere düştü, sürücü ise kaçtı. İhbarla, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin, ambulansla hastaneye kaldırdığı Yasemin Selova, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Selova, dün Yıldırım ilçesi Selimzade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selova'nın babasının vefat ettiği, annesi, ablası ve 6 yaşındaki yeğeniyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Yasemin Selova'nın, kazanın olduğu akşam da yeğenine dondurma almak için markete gittiği belirtildi.

Polis, kamera görüntülerinden plakasına ulaştığı otomobilin kiralık olduğunu belirlerken, olay yerinden kaçan sürücü, kazayı öğrenen yakınları tarafından polis merkezine teslim edildi. Yusuf Koç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SON ANDA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketten çıkan Yasemin Selova'nın yolun karşısına geçtiği sırada, beyaz renkli otomobilin hızla geldiği, aracı fark edip kaldırıma çıkmak için geri dönen Selova'ya çarptığı görüldü. Selova'nın havada metrelerce savrulup yere düştüğü, otomobilin ise durmadan süratle yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-23 12:41:20



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