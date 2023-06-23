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Motosikletliye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı (2)

DHA

Motosikletliye çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı (2)


KAZA ANI KAMERADA
Bursa´nın Orhangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç´ın (58) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, ara sokaktan çıkan motosikletliye çarptığı, çarpmanın şiddetiyle havalanan sürücünün kaldırıma düştüğü görüldü. Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücünün yaralının yanına gittiği, çevredekilerin uyarısıyla otomobilini geri çektiği anlar da görüntüde yer aldı. Çevredekiler yaralıya yardım ederken, kadın sürücünün aracını park ederek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-06-23 15:45:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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