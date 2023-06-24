Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli tutuklandı



Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheliden 49'u tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi verildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 19 kişi tutuklanmıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ay önce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle çalışma başlattı. Tespit edilen 84 kişiden ilk olarak 19'u gözaltına alınıp tutuklandı, 65 şüpheli için ise teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takibin ardından 20 Haziran'da Bursa, Balıkesir, Ankara, Kocaeli ve Zonguldak'ta, 120 ekip ve 1350 personel ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 15 narkotik köpeği ve 2 dronun da kullanıldığı baskınlarda, 67 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan bazı şüpheliler, evlerinin çatılarında yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 4 kilo 700 gram metamfetamin, 3 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 250 ecstasy hap, 7 tabanca, 70 fişek, 4 av tüfeği, 5 kartuş, 10 hassas terazi ile 1000 TL ele geçirildi. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Bursa'ya getirildi.

Bursa'da sorgulamaları tamamlanan 67 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, 'İştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise ev hapsi verildi. Mahkeme, 15 şüpheliyi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Böylece gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda tutuklu sayısı 68'e yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-06-24 14:11:49



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