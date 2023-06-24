'Makas' kazası kamerada; 4 yaralı



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (BURSA), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün makas attığı otomobil, aynı yöne giden başka bir araca çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gedelek Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Otoyolda makas atarak ilerleyen Ahmet Çağrı Kuzucu (36) idaresindeki 34 KZC 05 plakalı otomobil, aynı yöne giden Gürol Tecimel'in (50) kullandığı 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Ahmet Çağrı Kuzucu ile diğer aracın sürücüsü Gürol Tecimel ve yanındaki çocukları Deren (17) ile Deniz Tecimel (10) yaralandı. İhbarla, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sekv edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Trafiğin akışının tek şeritten sağlandığı yolda ulaşım, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Bir başka otomobilin araç kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi HASAN BOZBEY

2023-06-24 17:27:41



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