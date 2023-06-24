Duvara çarpan otomobilin motoru koptu, sürücüsü yola fırladı; kaza kamerada



Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkarak binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü C.A. (54) araçtan yola fırladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobilin motorunun da koptuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.35 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezinden terminal istikametine doğru seyir halinde olan C.A. (54) yönetimindeki 16 LF 170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü C.A. yola savrulurken, otomobilin kopan motoru da yola düştü. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan C.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, otomobilin parçalarının savrulduğu yolda olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan C.A.'nın kolunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil ve yola savrulan motorunun çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu, binanın bahçe duvarına çarptığı, ardından da aracın motorunun yola savrulduğu yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-06-24 23:36:20



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