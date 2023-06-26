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20 yıllık hakim: İlk kez `Suçluyum´ diyen birini tahliye ediyorum

DHA

20 yıllık hakim: İlk kez `Suçluyum´ diyen birini tahliye ediyorum


Denizhan KARAHANCI/BURSA, (DHA)BURSA´da kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptığı ormanda, açık alanda tuvaletini yaptığı için tartıştığı Fuat Gürbüz (35) ile yanındaki arkadaşı Cihangir Muratoğlu'nu (40) ruhsatsız silahıyla vurarak yaralayan Ayberk Demirok (23), ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demirok suçunu itiraf ederken, mağdurlar Muratoğlu ile Gürbüz, kendilerini vuran kişinin daha yapılı ve uzun boylu olduğunu söyleyerek, sanıktan şikayetçi olmadı. Müşteki beyanlarını dikkate alarak, Demirok´un tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme hakimi, "20 yıllık hakimim, ilk kez `Suçluyum´ diyen birisini tahliye ediyorum" dedi.
Olay, 18 Şubat´ta Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ormanda arkadaşı Cihangir Muratoğlu ile birlikte içki içen Fuat Gürbüz, tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdi. Bu sırada ormanda kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Ayberk Demirok, durumdan rahatsızlık duyarak Fuat Gürbüz´ü uyardı. Demirok, kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz´e yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Muratoğlu ve Gürbüz, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ayberk Demirok ise kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekiplerinin telefonla aradığı Ayberk Demirok, polis merkezine giderek teslim oldu. Demirok, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
`ÜZERİME DOĞRU GELİNCE BİR ŞEY YAPACAKLARINI DÜŞÜNDÜM´
Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak Demirok hakkında, `Kasten yaralama´ ve `6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu´na muhalefet´ suçlarından dava açıldı. Bursa 16´ncı Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya sanık Demirok ile müştekiler Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz ile avukatları katıldı. Ayberk Demirok, polis merkezinde verdiği ifadesini yinelediğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Demirok, "Olay günü kız arkadaşım ile ormanda dolaştığım sırada şu anda duruşma salonunda bulunan, fakat teşhis edemediğim müştekilerden biri idrarını yapıyordu. Ben de bunun üzerine, `Burada bayan var. İnsan biraz utanır´ dedim. Daha sonra benimle alay etmeye başladılar. Üzerime doğru gelince de bana bir şey yapacaklarını düşünerek, 4 bin TL´ye almış olduğum ruhsatsız silah ile her ikisinin ayağına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Müştekileri daha önce tanımıyorum, aramızda da husumet yoktur tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi.
Fuat Gürbüz ise kendisini yaralayanın sanık Ayberk Demirok´un olmadığını söyleyerek, "Eylemi gerçekleştiren şahıs biraz daha uzun boylu ve yapılıydı ve boyu 10 santimetre daha uzundu. Eylemi gerçekleştiren şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Bana 4 el ateş edildi. Hepsi de vücuduma temas etti. Elimdeki yaralanmanın nedeni de yüzüme doğru ateş etmek istemesidir, bu nedenle mermilerden birisi benim parmağıma geldi. Bana ateş eden şahıs solaktı. Sol el ile ateş ediyordu. Ben şu an huzurda olan sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu.
`BİZE ATEŞ EDEN KİŞİ SOLAKTI´
Cihangir Muratoğlu da Fuat Gürbüzün beyanına katıldığını ve kendilerine ateş eden kişinin başkası olduğunu belirterek, "Bize ateş eden şahıs solaktı. Sanık bana 3 el ateş etti. İkisi bana isabet etti. Kaldı ki yanındaki bayan müdahale etmeseydi ya enseme ya da omzuma mermiler isabet edecekti. Sanık ile aramızda 3 metre mesafe vardı. Ben alkol almamıştım. Diğer arkadaşım biraz alkol almıştı. Ben bu sanıktan şikayetçi değilim" dedi.
İfadelerin ardından mahkeme hakimi, müşteki beyanlarını dikkate alarak Ayberk Demirok´un yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar vererek, "20 yıllık hakimim, ilk kez `Suçluyum´ diyen birisini tahliye ediyorum" dedi. Tanık M.K.´nın zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Denizhan KARAHANCI
2023-06-26 11:10:26

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