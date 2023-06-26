Cipin çarptığı otomobilin sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tali yoldan çıkan cipin çarptığı otomobil, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
İnegöl'e doğru giden Sinan U. (35) yönetimindeki 16 ATS 981 plakalı otomobile, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde, tali yoldan kara yoluna çıkan Atilla Ü.'nün (40) kullandığı DU-YE-11 yabancı plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Sinan U. ile yanındaki eşi Emine U. (30) ve çocukları Miray U. (6) ve Miraç U. (3) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Cip sürücüsü Atilla Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-26 14:28:09
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