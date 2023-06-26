Bursa'da kaza: 1'i ağır, 7 yaralı

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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde aynı yöne giden otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir kara yolu Karacabey ilçenin Seyran Mahallesi'nde Ş.E. (57) yönetimindeki 77 ABS 258 plakalı otomobili, aynı yöne giden B.A. (66) yönetimindeki 16 TR 351 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ş.E. ile yanındaki E.İ.E. (23), H.E. (54), S.A. (75), A.A. (87), hafif ticari aracın sürücüsü B.A. ve eşi N.A. (60) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yararılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Karacabey Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ş.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2023-06-26 16:20:36



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