İnegölspor Başkanı Osman Sevim, kazada yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-TFF 2´nci Lig´de mücadele veren İnegölspor'un Başkanı Osman Sevim (43) trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İnegölspor Başkanı Osman Sevim´in (43) kullandığı 06 FH 1818 plakalı otomobil, Huzur Sokaktan çıkan Cuma Aktaş (30) yönetimindeki 49 AAU 539 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Sevim ile diğer sürücüsü Aktaş ve yanındaki İsmail Emre Kuş (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-27 13:47:56



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