Bursa'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi



Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA´da, Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri, trafik yoğunluğuna karşı aldığı önlemleri artırdı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, helikopterle havadan denetim yaptı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının ardından, Bursa'da alınan trafik önlemleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, İzmir ve Balıkesir'in sahil ilçelerine gidecek olan tatilcilerin kullandığı, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ile Bursa-İzmir kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı. Toplam 47 ekip ve 112 personelin görev aldığı trafik kontrolleri, Aydın Filo Komutanlığı'nca görevlendirilen helikopter ve dronlar ile havadan da sürüyor.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da bu sabah denetimleri havadan izledi. Helikopter ile kent merkezi ile Orhangazi ve Karacabey ilçelerinde yapılan çalışmalar helikopter ile havadan denetlendi. Pazar gününe kadar sürecek denetimler sırasında, gece görüş özelliğine sahip radarlarla hız denetimlerinin de yapılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-06-27 14:09:28



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