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Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

DHA

Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Sancar Y. (43) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobile, seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti. Gelen ses üzerine duran sürücü, aracın ön kaputunun sol yan kısmında mermi izine rastladı. Sancar Y., otomobilinin yanında mermi çekirdeği de buldu. İhbarla olay yerine gelip otomobilde ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-27 16:25:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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