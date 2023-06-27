AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Bu yapılan habercilik değil, tetikçiliktir



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında uluslararası basın kuruluşlarında yapılan haberlere tepki gösterdi. Ala, "Başlığı okuyan adam eğer o başlığın altındaki haberi okumazsa, orada iddia edilen hususun gerçek olduğunu zannedecek. Alt başlığı okuyunca, 'Böyle deniyor ama böyle değilmiş" haberini okuyorsunuz. Peki dünyada uluslararası sistemde habercilik yapan, böyle tanınmış bilinen bir ajans bunu yaparsa, o başlığı okuyan insanların yüzde kaçı oturur da haberin de detayını okur? Yani onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi böylesine bir manipülasyon halen devam ediyor. Manipülasyon habercilik değildir. Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir. Ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı´nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Mustafa Varank, "Hamdolsun Rabbimiz yüzümüzü kara çıkarmadı. Cumhur İttifakı olarak başarıyla bu seçimi atlatmış olduk. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs'ta seçimden hemen sonra Kısıklı'da evinin önündeki otobüsün üstüne çıktığında tabii ki bir zafer kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu. Bize de hemen bir hedef koydu. 'Yerel seçimlerde çok çalışmalıyız' dedi. Onun için biliyorsunuz bizim bir sloganımız var; 'Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

'GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATARAK ÇALIŞACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise yaptığı konuşmada seçim sürecini hatırlatıp, "Bu seçim sürecinde bazı önemli gelişmeler oldu. Bazı problemler oldu, onları da birlikte aştık. 21 yıl sonra yine girdiği seçimi kazanan Cumhurbaşkanımız ve çoğunluğu alan Cumhur İttifakı Mecliste. Türkiye'nin önüne milletimiz bir 5 yıllık siyasi otoban, bir fırsat verdi. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız" diye konuştu.

'BU HABERCİLİK DEĞİL TETİKÇİLİKTİR'

Konuşmasında, seçim sürecinde yurtdışı basın kuruluşlarının Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye çalıştığını söyleyen Ala, "Ama o seçim sürecinde bazı mahfiller, yurt dışından hatırlarsanız, `Erdoğan gitsin´ diye manşetler atıyorlardı, dergi kapakları dizayn ediyorlardı. Türkiye'nin siyasetini dizayn etmek istiyorlardı. Ama milletimiz `Erdoğan gitmesin, Erdoğan devam etsin, gelsin' diye karar verdi. Fakat bunlar uyumuyorlar, yollarına devam ediyorlar. Şimdide baktılar ki Erdoğan gitmiyor, Erdoğan'ın arkasında Uludağ gibi duran bir millet var, şimdi bu sefer seçimi kazandı, yıpratmak için aynı şeyleri devam ettirmek için aynı yöntemleri deniyorlar. Manşeti atmış, başlığı koymuş. 'Erdoğan'ın oğlu' diye şöyle bir olumsuz haber, altına geçiyorsunuz, yani 'İsveç ve Amerika'da soruşturma başlatıldı' diyor. Altını okuyorsunuz. Haberin alt başlığında, detayında, yukarıdaki başlığı tamamen ortadan kaldıran `Şunlar, şunlar aslında olmamıştır. Bunlar, bunlar duyulmuştur ama gerçekleşmemiştir´ diye bitiriyor. İnanılmaz bir manipülasyon. Yani aynı husus devam ediyor. Başlığı okuyan adam eğer o başlığın altındaki haberi okumazsa, orada iddia edilen hususun gerçek olduğunu zannedecek. Alt başlığı okuyunca 'Böyle deniyor ama böyle değilmiş' haberini okuyorsunuz. Peki dünyada uluslararası sistemde habercilik yapan, böyle tanınmış bilinen bir ajans bunu yaparsa o başlığı okuyan insanların yüzde kaçı oturur da haberinde detayını okur? Yani onların maksadı başlığı atmak. Kendilerini kurtarmak için de haberin detayında başlıktakinin doğru olmadığını söylüyor. Şimdi böylesine bir manipülasyon halen devam ediyor. Değerli kardeşlerim dikkatli olmalıyız. Manipülasyon habercilik değildir. Bu habercilik değil, bu tetikçiliktir. Ama Türkiye'nin bu tür tetikçiliğe, manipülasyona karnı toktur, elinin tersiyle bu millet bunları atmasını bilir" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından partililer ile protokol bayramlaştı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-27 18:21:30



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