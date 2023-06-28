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Yeğenini darbeden eniştesini otomobille gezerken tabancayla yaraladı

DHA

Yeğenini darbeden eniştesini otomobille gezerken tabancayla yaraladı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Resul T. (35), yeğeni Leyla Demir'i darbettiği iddia edilen eşi Kenan Demir'i, otomobille evinin önünden geçerken tabancayla yaraladı. Olay sırasında otomobil sürücüsü Volkan D., kurşunun isabet etmesi sonucu patlayan lastiğe rağmen otomobille yaralı arkadaşını hastaneye götürdü.
Olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce yeğeni Leyla Demir'in, eşi Kenan Demir tarafından darbedildiğini öğrenen Resul T., duruma sinirlendi. Akşam saatlerinde Kenan Demir'in arkadaşı Volkan D.'nin kullandığı 16 AZD 671 plakalı otomobille Sezgin Sokak'taki evinin önünden geçtiğini gören Resul T., evinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Kenan Demir'in bacağına isabet ederken, diğer kurşunlar otomobilin sağ arka lastiğine ve kapılarına isabet etti. Kenan Demir'in yaralandığını gören arkadaşı Volkan D., patlayan lastiğine rağmen arkadaşını İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Kenan Demir, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan Resul T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-28 00:11:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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