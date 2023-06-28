Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (2)

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KURBANLIKLARI YAKALAMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Bayramın ilk günü Bursa´da kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyenler el, kol ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu. İnegöl'de boynuz darbeleri ile başından ve gözünden yaralanan 2 kişi İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Bayramın ilk günü kaçan kurbanlıklar da vatandaşlara zor anlar yaşattı. (DHA)

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-06-28 13:09:33



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