Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (3)



KAÇAN KURBANLIĞINI OTOBÜS DURAĞINDA YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kesime götürülürken sahibinin elinden kurtulan küçükbaş kurbanlık, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan araçların arasında koştu. Sahibi de peşinden koşarken, otobüs durağına kaçan kurbanlık, çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MOTOSİKLETLE TAŞIDI

Bir diğer görüntü de Bursa-Ankara kara yolunda kaydedildi. Bu kez bir vatandaş, küçükbaş kurbanlığı motosikletin arkasına yatırarak taşırken görüntülendi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-28 16:39:57



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