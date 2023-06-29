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Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı

DHA

Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl'den Bursa yönüne giden kasksız sürücü motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-29 13:40:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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