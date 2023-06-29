Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl'den Bursa yönüne giden kasksız sürücü motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-06-29 13:40:14



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