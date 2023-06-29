CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, medyayı terbiye etme sürecidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, medyayı terbiye etme sürecidir

DHA

CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, medyayı terbiye etme sürecidir


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)CHP Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal, "Merdan Yanardağ´ın hapse atılması, tutuklanması, iktidarın tekrar hem basını hem medyayı hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir" dedi.
CHP Bursa İl Örgütü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kütürpark´ta gerçekleştirilen buluşmaya CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP´li belediye başkanları, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ve DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Mümtaz Öztürk katıldı. Bayramlaşma töreni sonrası konuşan Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´ni işaret ederek, "1948´de ve 1950 yılında seçimler oldu. İsmet İnönü, demokrasiye dair çok partili döneme geçmek için büyük bir mücadele verdi. Yenileceğini elbette bilmiyordu. Ama yenilgi de vardı o tarihi sürecin içerisinde. Ama demokrasinin en azından bir parçasını hayata geçirmek önemliydi, Türkiye'nin gelecek siyaseti açısından. Çok partili dönem ve halkın sandığa giderek iradesini ortaya koyması demokrasi açısından kıymetliydi. O gün bugündür, yani 73 yıl sonra sadece çok partili döneme değil, demokrasinin gerçek ilkeleri ve değerleri olan, sandıkta çıkmayanların da 86 milyonun da taleplerinin göz önüne alınacağı, yeni bir demokrasi mücadelesi verdik. Elbette bir ittifakla yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda büyük bir riski, büyük bir mücadeleyi ortaya koydu. Farkındaydık, biliyorduk. Ama şunu gördük. Türkiye'de demokrasi isteyenlerle demokrasi istemeyenler arasında önemli farklılığı çok net bir şekilde gördük. Elbette, başaramayabiliriz. Ama başardığımız bir şey var. Yan yana gelirsek, birlikte olursak, ortak yaşama kültürünü geliştirebilirsek, burnumuzun önünü görüp sokaktaki herkesle merhabalaşabilirsek, ortak mücadelemizi, ortak değerlerimizi yan yana getirebilirsek umut olmaya devam ederiz. Umudumuzu büyütürüz. Mum ışığında yürümeyi değil, aydınlığa doğru koşarak umudu büyütebiliriz" dedi.
`MEDYANIN YÜZDE 100´ÜNE SAHİP OLMA ÇABASINDALAR´
Gazeteci Merdan Yanardağ´ın tutuklanmasına da değinen Sarıbal, "Merdan Yanardağ´ın içeri atılması, hapse atılması, tutuklanması, iktidarın tekrar hem basını hem medyayı hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir. Yüzde 80, yüzde 90 basını kuşatma altına almış olan iktidar doymamaktadır. Yüzde 100´üne sahip olma çabası içerisindedir. Farkındayız. Eğer o sözü, o tür güzellemeleri veya buna benzer bir algıyı, iktidar yanlıları, iktidar ortakları yapsa ödüllendirilir. Dolayısıyla ortada Merdan Yanardağ´ın cezaevinde olma süreci iktidarın siyaseten ne yazık ki ama ne yazık ki yargıyı vesayet aracına dönüştürmesindendir."
`TROL MANTIĞININ YÖNETTİĞİ BİR MEMLEKETTE YAŞIYORUZ´
Konuşmasında ekonomi yönetimini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise "Türkiye'nin Kurban Bayramı tablosu şudur. Hanelerimizin yalnızca 29´unda, 100 hanenin 29´unda kurban kesilebilmiş, 71 hane ise o hanelerden gelecek payı beklemektedir. Memleketin gerçek gündemi budur. Türkiye'de gündüz yaşananlarla, gece televizyonlarda konuşulan şeylerin uzaktan yakından alakası yoktur. Sürekli bir yalanla, bir manipülasyonla, sürekli bir kurguyla yönetilen daha Türkçesi, trol mantığının yönettiği bir memlekette yaşıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-06-29 17:28:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İsveç hükümetine tepki:
YEREL HABERLER MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İsveç hükümetine ...
Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı
YEREL HABERLER Motosikleti, üzerine yüzüstü uzanarak kullandı
Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği aile, 32 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği aile, 32 ...
Bursa'da kurban kesim yerleri temizleniyor
YEREL HABERLER Bursa'da kurban kesim yerleri temizleniyor
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (3)
YEREL HABERLER Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (3)
Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik ...
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (2)
YEREL HABERLER Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı (2)
'Beline çivi çakıldı' denilen kedinin, kalçasındaki metal çivi çıkmış
YEREL HABERLER 'Beline çivi çakıldı' denilen kedinin, kalçasındaki ...
Bursa ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bursa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı
BURSA'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
YEREL HABERLER BURSA'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
YEĞENİNİ DARBEDEN ENİŞTESİNİ OTOMOBİLLE GEZERKEN TABANCAYLA YARALADI
YEREL HABERLER YEĞENİNİ DARBEDEN ENİŞTESİNİ OTOMOBİLLE GEZERKEN ...
Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
Yeğenini darbeden eniştesini otomobille gezerken tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Yeğenini darbeden eniştesini otomobille gezerken ...
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Bu yapılan habercilik değil, tetikçiliktir
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Bu yapılan ...
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan, Reuters'e tepki:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan, Reuters'e ...
Karacabeyli hayırseverler bayramda çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Karacabeyli hayırseverler bayramda çocukları ...
Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti
YEREL HABERLER Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti
Bursa Çerkes Kültür Derneğinin kültür sanat etkinliği ilgi gördü
YEREL HABERLER Bursa Çerkes Kültür Derneğinin kültür sanat etkinliği ...
Bursa'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da bayram öncesi helikopterli trafik denetimi
İnegölspor Başkanı Osman Sevim, kazada yaralandı
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Osman Sevim, kazada yaralandı
Bursa'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekipleri helikopter destekli trafik ...
Bursa'nın iki baraj projesi içme suyuna yılda 209 milyon metreküp katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Bursa'nın iki baraj projesi içme suyuna yılda 209 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.