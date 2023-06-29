CHP´li Sarıbal: Merdan Yanardağ´ın tutuklanması, medyayı terbiye etme sürecidir



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)CHP Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal, "Merdan Yanardağ´ın hapse atılması, tutuklanması, iktidarın tekrar hem basını hem medyayı hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir" dedi.

CHP Bursa İl Örgütü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kütürpark´ta gerçekleştirilen buluşmaya CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP´li belediye başkanları, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ve DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Mümtaz Öztürk katıldı. Bayramlaşma töreni sonrası konuşan Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´ni işaret ederek, "1948´de ve 1950 yılında seçimler oldu. İsmet İnönü, demokrasiye dair çok partili döneme geçmek için büyük bir mücadele verdi. Yenileceğini elbette bilmiyordu. Ama yenilgi de vardı o tarihi sürecin içerisinde. Ama demokrasinin en azından bir parçasını hayata geçirmek önemliydi, Türkiye'nin gelecek siyaseti açısından. Çok partili dönem ve halkın sandığa giderek iradesini ortaya koyması demokrasi açısından kıymetliydi. O gün bugündür, yani 73 yıl sonra sadece çok partili döneme değil, demokrasinin gerçek ilkeleri ve değerleri olan, sandıkta çıkmayanların da 86 milyonun da taleplerinin göz önüne alınacağı, yeni bir demokrasi mücadelesi verdik. Elbette bir ittifakla yola çıktık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda büyük bir riski, büyük bir mücadeleyi ortaya koydu. Farkındaydık, biliyorduk. Ama şunu gördük. Türkiye'de demokrasi isteyenlerle demokrasi istemeyenler arasında önemli farklılığı çok net bir şekilde gördük. Elbette, başaramayabiliriz. Ama başardığımız bir şey var. Yan yana gelirsek, birlikte olursak, ortak yaşama kültürünü geliştirebilirsek, burnumuzun önünü görüp sokaktaki herkesle merhabalaşabilirsek, ortak mücadelemizi, ortak değerlerimizi yan yana getirebilirsek umut olmaya devam ederiz. Umudumuzu büyütürüz. Mum ışığında yürümeyi değil, aydınlığa doğru koşarak umudu büyütebiliriz" dedi.

`MEDYANIN YÜZDE 100´ÜNE SAHİP OLMA ÇABASINDALAR´

Gazeteci Merdan Yanardağ´ın tutuklanmasına da değinen Sarıbal, "Merdan Yanardağ´ın içeri atılması, hapse atılması, tutuklanması, iktidarın tekrar hem basını hem medyayı hem basın yayın organlarını terbiye etme sürecidir. Yüzde 80, yüzde 90 basını kuşatma altına almış olan iktidar doymamaktadır. Yüzde 100´üne sahip olma çabası içerisindedir. Farkındayız. Eğer o sözü, o tür güzellemeleri veya buna benzer bir algıyı, iktidar yanlıları, iktidar ortakları yapsa ödüllendirilir. Dolayısıyla ortada Merdan Yanardağ´ın cezaevinde olma süreci iktidarın siyaseten ne yazık ki ama ne yazık ki yargıyı vesayet aracına dönüştürmesindendir."

`TROL MANTIĞININ YÖNETTİĞİ BİR MEMLEKETTE YAŞIYORUZ´

Konuşmasında ekonomi yönetimini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise "Türkiye'nin Kurban Bayramı tablosu şudur. Hanelerimizin yalnızca 29´unda, 100 hanenin 29´unda kurban kesilebilmiş, 71 hane ise o hanelerden gelecek payı beklemektedir. Memleketin gerçek gündemi budur. Türkiye'de gündüz yaşananlarla, gece televizyonlarda konuşulan şeylerin uzaktan yakından alakası yoktur. Sürekli bir yalanla, bir manipülasyonla, sürekli bir kurguyla yönetilen daha Türkçesi, trol mantığının yönettiği bir memlekette yaşıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-06-29 17:28:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.