Onur, yol kenarında ölü bulundu; sevgilisi gözaltında

Demir yollarında neden taşlar olur?

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Hatice DAĞLI/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Onur Öztürk (36), yol kenarında ölü bulundu. Sevgilisi Tuğba Ü. (32), şüpheli sıfatı ile gözaltına alındı.

Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta hareketsiz yatan bir erkeği görenler, polise haber verdi. İncelemede, Onur Öztürk olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet izi olduğu belirlendi. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise Öztürk'ün sevgilisi Tuğba Ü.'yü şüpheli olarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hatice DAĞLI

2023-06-30 16:11:39



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