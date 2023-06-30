6 yaşındaki Aden, prizdeki şarj aletini çıkarırken elektrik akımına kapıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, prizdeki şarj aletini çıkarmak isteyen Aden Nur T. (6), elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Prize takılı telefonun şarj aletini çıkarmak isteyen Aden Nur T., bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aden Nur T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-06-30 16:46:46
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