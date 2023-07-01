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Ayaklarını kestikleri yavru köpeği yakıp, yol kenarına attılar

DHA

Ayaklarını kestikleri yavru köpeği yakıp, yol kenarına attılar


Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN/ MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'da, 5-6 aylık olduğu tahmin edilen köpek, arka ayakları kesilip, yakıldıktan sonra yol kenarına atıldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Olay, perşembe günü Bursa'nın Mudanya ilçesi, Altıntaş ile Göynüklü Mahallesi'nin arasındaki ormanda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış vaziyette bir köpek gördü. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yanık vaziyette bulunan köpek, otopsi işlemleri için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Durumu öğrenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Yakılan köpeğin 5-6 aylık Fransız Bulldog veya Pitbull cinsi köpeğe benzediğini belirten Ayhan, köpeğin arka ayaklarınında  kesik olduğunu söyledi. Ayhan, "Bir arkadaşımız, yoldan geçerken yakılmış bir köpek gördüğünü, videosunu çektiğini söyledi ve ilgilenmemizi istedi. Arka ayaklarının kesildiğini ve yakıldığının ihbarını aldık. Köpek yakılmış fakat orada yakıldığını düşünmüyorum. Bu otopsi sonucunda belli olacak. Köpeğin yattığı yerde kan birikintisi kurumuş. Büyük ihtimalle kesilerek ya da yakılarak öldürülmüş ve sonrasında oraya bırakılmış olabilir. Köpeğin orada yandığını düşünmüyoruz. Bu çok korkunç bir olay. Bunu normal bir insan yapmış olamaz. Sağlıklı düşünen birisinin bunu yapacağını düşünmüyorum. Köpek diri diri yakılmış olabilir çünkü yattığı yerde kan vardı diğer durumda kan olmazdı. Ne şekilde yapılırsa yapılsın bu bir işkencedir. Yakılan hayvan, Fransız Bulldog veya 5-6 aylık yavru bir Pitbull olabilir" dedi.
`HAYVAN BESLEME YERİNE BIRAKILMIŞ´
Yanma sebebiyle vücut bütünlüğü bozulan köpeğin cinsini tam olarak belirleyemediklerini belirten Ayhan, "Köpek yandığı için sadece kulaklarını fark edebildik. Polis olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü´nü aradık. O bölgeye geldiler, köpeği aldılar ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine bıraktılar. Bayramdan sonra patoloji sonuçları çıkacak. Asıl ilginç olan şey besleme odağına bırakılmış olması. Sanki ibret olması için köpek oraya bırakılmış. Ben failin bulunmasını istiyorum. Kurban Bayramı gibi kutsal bir günde bu olayı yaşamamız çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Denizhan KARAHANCI-Semih ŞAHİN
2023-07-01 10:38:35

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